عماد أبوهاشم يكشف قصة خلاف القرضاوي وتميم: القضاء المصري شامخ

قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، إنه قد أنتج بحثا يفيد محاكمة قيادات الإخوان وقادة الدول التي تعادي مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية "المحكمة الدولية لا يوجد أمامها حصانات".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن "قضاه من أجل مصر" في قطر عملوا في وظائف كتابيه في بلدية الدوحة": "القرضاوي راح يتوسط لتميم إنه يشغلهم قضاة قاله لا أنا عندي قضاة معارين من وزارة العدل المصرية ومن القضاء المصري الشامخ ولو عملت كده مصر هتسحب القضاه بتوعهم"، موضحا أن الإرهابي أيمن الورداني هو حلقة الوصل بين التنظيم الإرهابي والأتراك وقطر.

وأكد القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية والعائد من تركيا، أن اجتماعات "قضاة من أجل مصر" قد بدأت في مقرات الدكتور محمد البرادعي "هو الأب الروحي والمنشئ ليها".