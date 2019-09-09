قال المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه يعتذر لانضمامه لتلك الجماعة "اعتذاري واضح وصريح، ومفيش حد كبير على مصر وندمت ندم لا تتخيله".

وأضاف "أبوهاشم" خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدي البلد"، أن "خطأي كان ناحية بلدي ولو صغير أنا هفضل شايفه كبير"، موضحا أنه لم يستهدف مصر أبدا.

وأكد القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا أنه أكثر إعلامي تكرهه جماعة الإخوان هو "أحمد موسي": "قالولي إن جريمتك إنك بتتكلم زي أحمد موسى"، ليرد عليه "موسى" بقوله: "ده شرف ليا ووسام".

وتابع: "الرئيس على رأس من أنقذوا مصر، وعرفت ده وحسيته، وعارف نواياهم، وأنا أكثر واحد أقدر أقولك إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أنقذ مصر والإسلام والإنسانية من الإخوان، لأنها جماعة تعادي الإنسانية ككل وكارهيين لكل الناس"، مضيفا "الإخوان بيكرهوا أي مؤسسة تخدم مصر وتسعى للحفاظ على وحدة أراضيها والدفاع عنها أو عمل أي إنجاز مثل القوات المسلحة المصرية".