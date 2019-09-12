أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ظهور جامعة طنطا ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم، وفقا لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي "Times Higher Education" لعام 2020.

وحققت جامعة طنطا المرتبة (801 - 1000) عالميا، كما حققت المركز السابع محليا على مستوى الجامعات المصرية بين 20 جامعة مشاركة في التصنيف متقدمة عن العام الماضي بأربعة مراكز.

يذكر أن تصنيف التايمز "Times Higher Education" يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على 13 مؤشرا لتقييم الجامعات في خمسة مجالات هي، "التدريس، البحث العلمي، الإشارات المرجعية، العائد من الصناعة والتعاون الدولي".