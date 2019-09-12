احتفل الفنان كاظم الساهر بعيد ميلاده الـ61 وذلك بفيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ويظهر في الفيديو بعض الصور لكاظم الساهر في فترة شبابه متدرجًا وصولًا لأحدث صوره مع صوت أغنية "كل ما يكبر يحلى ويصير أحلى وأحلى".

عيد ميلاد سعيد كاظم الساهر

Happy Birthday Kadim Al Sahir pic.twitter.com/eEnoaLqOcO — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) September 11, 2019

وولد كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي في 12 سبتمبر عام 1957وهو مغني وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، ولحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين.

له ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.