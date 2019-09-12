خطف محمد أحمد عبدالغني، الشهير بـ"أمح الدولي"، الأنظار خلال حفل زفاف الفنان أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، المقام حاليا بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وداعب المنتج أحمد السبكي، "أمح"، واصطحبه إلى نجله المخرج كريم السبكي، كما احتضنه الفنان علاء مرسي، مؤكدا محبته الشديدة له.

حضر الزفاف عددا من النجوم، على رأسهم: أحمد عز، أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، لبلبة، علاء مرسي، الناقد طارق الشناوي، الإعلامي عمرو الليثي، إسلام جمال، والإعلامي خالد عليش، وحارس الأهلي السابق أمير عبدالحميد، والمنتج الفني هاني عبدالله، وكريم عفيفي.

كما حرص المخرج بيتر ميمي ومدير التصوير جلال الزكي والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على الحضور، إضافة إلى المخرج أحمد خالد موسى ومحمد علي رزق.

ويحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، اليوم، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة عددا كبيرا من الفنانين ونجوم الوسط الفني، وبعض الإعلاميين، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.