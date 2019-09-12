مستندات.. نقيب صيادلة القاهرة يحارب السلاسل في العلن ويسير على نهجها في الخفاء

حصلت "الوطن" على محاضر تفتيش لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وارد بها مخالفات تخص مخازن أدوية يملكها الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، المعروف بمحاربته لسلاسل الصيدليات وغش الأدوية.

ورصدت المحاضر المحررة بتاريخ 1 إبريل 2019، عددا من المخالفات منها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية دون فواتير، ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر.

وذكر المحضر، أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع تمهيدا للعرض علي النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت مديرية الشئون الصحية، قد رصدت مخالفات مخازن أدوية محمد الشيخ، وأجرت تحقيقا في محاضر عدة تحت رقم 274 م. جزئي، و4673/ 2019 المقطم، لمخازن الأدوية، للوقوف على مخالفات جسيمة وجرائم من شأنها غلق الصيدليات.

وشمل محضر الإدارة العامة للصيدلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، والذي حُرر ضد مخازن الأدوية الخاصة بنقيب صيادلة القاهرة الكائنة بالقطعة رقم 8910 شارع 9 المقطم وبترخيص مخزن رقم 49 بتاريخ 4/11/2018، مخالفات عدة، منها أدوية منتهية الصلاحية توجد فى كراتين مع أدوية صالحة، بالإضافة إلى مستحضرات مسجل عليها غير مخصص للبيع وموجودة على الأرفف المعدة للبيع، علاوة على أن جميع الأدوية الموجودة دون فواتير.

وحاولت "الوطن" الاتصال بإدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة، للوقوف على ملابسات جديدة في التحقيقات، ولم يتثن الوصول إليهم.

فيما أكد مصدر داخل نقابة صيادلة القاهرة أن الواقعة صحيحة، وأن الدكتور محمد الشيخ كان يملك مخازن للأدوية وكان يجمع أسهما من صغار الصيادلة للاشتراك فيها، إلا أنه بعد وقت أعلن بيع المخازن، وتم اكتشاف أنه يؤجرها من الباطن لإحدى سلاسل الصيدليات التي يدعي محاربتها بمقابل 100 ألف جنية شهريا.

فيما قال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن النقابة لم يصلها المحضر حتى الآن لكي تحقق فيه، لافتا إلى أن امتلاك مخزن أدوية ليس خطأ ولكن بيع الإدوية المنتهية الصلاحية مجرم قانونا، لافتا إلى أن الواقعة المنسوبة إلى نقيب صيادلة القاهرة، لم تصل إلى النقابة للتحقيق فيها.