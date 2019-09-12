إعدام 103 كيلو دواجن ولحوم فاسدة في الغردقة

إعدام أغذية فاسدة في حملة لصحة البحر الأحمر

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية والمطاعم بمدينة الغردقة، وأسفرت الحملات التي شنتها إدارة الطب الوقائي برئاسة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، بالاشتراك مع مباحث التموين، عن إعدام 103 كيلوجرامات دواجن ولحوم مجمدة لتغيرها في الخواص الطبيعية.

حُرر محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وأكد دكتور تامر مرعي استمرار الحملات تباعا، حسب الخطة الموضوعة، لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.