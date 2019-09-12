كاتبة إماراتية تفضح ثلاثي الهجوم على مصر: إسرائيل والإخوان وقطر

تساءلت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي عن سبب استهداف مصر في هذا التوقيت، عدة تغريدات نشرتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت الكعبي: "لماذا استهداف مصر بالتحديد في هذا التوقيت الذي تُمارس فيه إسرائيل بلطجة غير مسبوقة بالعدوان على دول عربية في صمت دولي مريب وغطاء من الموافقة".

وقالت: "إسرائيل لا تضرب إيران هي تضرب دولاً عربية أما الغطاءات الدعائية فلقد تشبعنا من أكاذيبها. ويكفينا تدمير العراق بحجة أسلحة الدمار الشامل".

واستطردت: "تستمع لقنوات وبرامج الإخوان فتظن أن الثورة على مصر على الأبواب يرسلون برسائل في غاية الخطورة لا يملون سياستهم دؤوبة من أجل تخريب مصر".

وأضافت: "يقضي الأمن على مخططات عملياتهم الإرهابية فتنشط الحملات الدعائية من أجل التشويه. الإخوان وسياسة قطر لعنة تطارد الدول الآمنة".