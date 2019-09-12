يحدث اليوم.. قرعة الدوري وطرح 107 وحدات صناعية في ميت غمر

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الخميس 12 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

طرح (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب

تعلن وزارة الاستثمار عن طرح (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حفل توقيع ومناقشة "الظاهر بيبرس"

ينظم دار المثقف للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة أول أعمال سلسلة إحياء السير الشعبية تحت عنوان "الظاهر بيبرس" للكاتب مصطفى سليمان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بأتيليه القاهرة ؛ يُناقش الرواية الدكتور شريف العصفوري، كما سيتم مناقشة ثاني أعمال سلسلة الزير سالم للكاتب الشاب سيد السواح، ويناقشها الناقدة منة الله حسن، على أن يدير الندوة الأديب محمد على إبراهيم.

فيلم "Rock Star" في سينما الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر - التابعة قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، فيلم "Rock Star"، في تمام الساعة السابعة مساء ، ضمن نشاط نادي السينما الهندية، الذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي "مولانا آزاد" بالتعاون مع الصندوق.

إدارة المعارض تنظم معرضا للصور الفوتوغرافية

نظمت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "طريق الإنكا الرئيسي"، يفتتحه سفير دولة بيرو بجمهورية مصر العربية الساعة الثالثة عصرا ، في القاعة الغربية بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020

تجرى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، في تمام الساعة الساعة الواحدة ظهر ، بأحد الفنادق في منطقة الزمالك، بحضور مندوبي جميع أندية الدوري الممتاز الـ18.

فعاليات المؤتمر الثالث للتحكيم الدولي والوسائل البديلة

تقيم مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية فعاليات المؤتمر الثالث للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لفض المنازعات في تمام الساعة العاشرة بقاعة بابليون بفندق انتركونتننتال سميراميس.

حفل إطلاق الترجمة العربية لكتاب "رسائل من مصر"

تقيم دار بيت الياسمين حفل إطلاق الترجمة العربية لكتاب "رسائل من مصر" لـ ليدي دوف جوردون ترجمة الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء ، ومن المقرر أن يناقش الكتاب الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، كلية الآداب جامعة القاهرة.

بروتوكول إنشاء وتجهيز مدرسة "هويتنا"

تقيم دار نهضة مصر للنشر، مؤتمر لتوقيع بروتوكول إنشاء وتجهيز مدرسة "هويتنا"، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية ومحافظة القاهرة ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا ، بأحد فنادق القاهرة.

ندوة تحت عنوان "تفاحة نيوتن"

تنظم مكتبة مصر العامة، ندوة تحت عنوان "تفاحة نيوتن"، لأعضاء المكتبة ولغير أعضاء المكتبة، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الساعة الثالثة عصراً.

عرض مسرحى لفرقة Truks. Cia من البرازيل

يستضيف مسرح السلام عرض مسرحى لفرقة Truks. Cia – من البرازيل ؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

عرض مسرحي للتعبير الجسدي من جنوب افريقيا

ستضيف المسرح العائم الكبير عرض مسرحي للتعبير الجسدي من جنوب افريقيا ؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

عرض كوميدي ساخر في مركز الهناجر

يستضيف مركز الهناجر للفنون عرض كوميدي يسخر من المال والحب من كوسوفو ؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

عرض جزء من الفانية لفرقة المسرح الكويتي

يستضيف مسرح البالون عرض جزء من الفانية لفرقة المسرح الكويتي من الكويت ؛ وذلك ضمن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء .

حفل فرقة الفن الصادق في معهد الموسيقى

يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل فرقة الفن الصادق بقيادة الفنان اسماعيل صادق وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء.

أولى الحفلات بالموسم الفنى الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية، أولى الحفلات بالموسم الفنى الجديد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحيمد عبد الغفار، وذلك بمناسبة ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدى والمطربة الراحلة فايزة أحمد، وذلك على مسرح سيد درويش فى تمام الساعة الثامنة مساء .

احتفالية راء للفنان الراحل حسن كامي

تنظم دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساء احتفالية راء للفنان الراحل حسن كامي أحد رموز ورواد الإبداع في مجال الغناء الأوبرالي والدراما وسفير الفنون المصرية الجادة إقليميا وعالميا.