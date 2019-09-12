اختتمت فعاليات "معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة"، بتوقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 559.1 مليار يوان، نحو 79 مليار دولار.

وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض، في بيان اليوم، أنه تم توقيع 2100 اتفاقية تعاون خلال المعرض الذي استضافته مدينة "شيامن" بمقاطعة "فوجيان" شرقي الصين واختتم أعماله أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن المعرض -الذي استمر 4 أيام- جذب أكثر من 100 ألف تاجر و1008 مجموعات تجارية من أكثر من 130 دولة ومنطقة سعيا لاغتنام الفرص التعاونية والاستثمارية في المدينة الساحلية، وضمت منطقة المعرض 3 أجنحة حول الاستثمار، والصناعة، وتجارة طريق الحرير.