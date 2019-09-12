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كريم مأمون: أسعى لدخول قائمة أول 250 لاعبًا على العالم

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الأقباط يحتفلون بـ"عيد الشهداء" اليوم: تمر وجوافة وقداسات

الأقباط يحتفلون بـ"عيد الشهداء" اليوم: تمر وجوافة وقداسات

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

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