أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كامل ثقته في رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان الفرنسي" ريتشار فيرون الذي خضع للتحقيق واستجواب طويل في قضية كسب غير مشروع.

وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبت ندياي، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم، عن اعتقادها بأن أيام "فيرون" في منصبه كرئيس للبرلمان الفرنسي لا تزال طويلة جدا.

وقالت إن "فيرون" رجل مخلص ويتمتع بمسيرة مهنية سياسية مثالية، وشددت ندياي، على ضرورة احترام مبدأ "افتراض البراءة" حيث تسمح له لائحة الاتهام بالوصول إلى الملف والدفاع عن نفسه والقتال.

وكان تقرر إسقاط تحقيق سابق في تعاملات فيرون المالية، في نهاية عام 2017، واستقال فيرون من منصبه كوزير خلال ذلك التحقيق، ويرأس فيرون كتلة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان".