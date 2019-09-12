أطلق مسلحون النار باستخدام أسلحة محظورة في منطقة "دونباس" شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل جنديين أوكرانيين وإصابة جندي آخر.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم، أن "تشكيلات مسلحة" انتهكت نظام وقف إطلاق النار في منطقة عملية القوات المشتركة بشرق أوكرانيا 18 مرة.

وقال المكتب الصحفي التابع لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في بيان: "استخدم العدو أسلحة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك؛ حيث قام باستخدام أسلحة محملة على مركبات المشاة القتالية وقاذفات القنابل، إلى جانب استخدام أسلحة القنص والأسلحة الصغيرة من أجل قصف القوات الأوكرانية".