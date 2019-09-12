نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2019، لينخفض للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 7,8% في يوليو 2019، و8,9% في يونيو 2019، فضلاً عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلاً 6,7% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,6% من نفس الشهر للعام الماضي، و33,2% في أغسطس 2017، و10,9% في أغسطس 2013.

وأشار الانفوجراف إلى معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات الناشئة، حيث سجل معدل التضخم في إيران 41,6%، وتركيا 15%، وباكستان 11,6%، ونيجيريا 11,1%، وجنوب أفريقيا 4%، والهند 3,2%، والصين 2,7%.

وفي سياق متصل، أبرز الإنفوجراف تعليق بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية على انخفاض التضخم في مصر، حيث أكدت وكالة "بلومبرج"، أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض لسعر الفائدة من بين الأسواق الناشئة.

كما أشادت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" بتراجع التضخم في مصر، مُؤكدةً أن هذا التراجع يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة.

في حين توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثاني من العام، مع بقاء مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأشادت شركة "أرقام كابيتال" بتلاشي الآثار التضخمية لخفض الدعم على الطاقة، مؤكدة أن ذلك جعل الشركة أكثر تفاؤلاً بالسياسة النقدية المصرية.