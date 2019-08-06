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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

أحدث الأخبار

إنهاء أزمة 100 عامل بمصنع منسوجات بسبب الأجور في بني سويف

إنهاء أزمة 100 عامل بمصنع منسوجات بسبب الأجور في بني سويف

57938 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

57938 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

"القاهرة": إزالة 140 محلا و27 عقارا ونقل 68 أسرة من مصر القديمة

"القاهرة": إزالة 140 محلا و27 عقارا ونقل 68 أسرة من مصر القديمة

إسعاف ومستشفيات متحركة.. صحة زوار بيت الله في رعاية "الحج الذكي"

إسعاف ومستشفيات متحركة.. صحة زوار بيت الله في رعاية "الحج الذكي"

تعاون علمي مشترك بين "بحوث طب عين شمس" و"جينات مدينة زويل"

تعاون علمي مشترك بين "بحوث طب عين شمس" و"جينات مدينة زويل"

نائلة جبر: بعض شباب الهجرة غير الشرعية يتم استغلالهم في تجارة المخدرات

نائلة جبر: بعض شباب الهجرة غير الشرعية يتم استغلالهم في تجارة المخدرات

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"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

"اتبرع ولو بكتاب مستعمل".. نهلة توجّه إيرادات مبادرتها لمعهد الأورام

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

صاحب مطعم سمك يتبرع بإيراد يوم كامل لمعهد الأورام: مملكش إلا قوت يومي

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

"هتتباع بسعر كويس".. 5 مكاسب من التصالح في مخالفات البناء

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

تمنّاها ونالها.. وفاة أول حاج من أبناء كفر الشيخ في الأراضي المقدسة

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه

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