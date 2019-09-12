الاثنين.. وكالة الطاقة الذرية تناقش ميزانيتها السنوية

قالت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، اليوم، إن مؤتمرها العام والذي يعقد الاثنين المقبل في عاصمة النمسا "فيينا" ويستمر أربعة أيام سوف يبحث عددا من القضايا المتعلقة بعمل الوكالة إلى جانب الميزانية السنوية، مضيفة في بيان، إن المؤتمر العام سوف يحضره وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إلى أن المؤتمر سيشهد على هامش فاعلياته انعقاد المنتدى العلمي السنوي يومي 17 و18 سبتمبر الجاري تحت عنوان:"عقد من العمل بشأن مكافحة السرطان والطريق إلى الأمام".