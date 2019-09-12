أشاد سفير رواندا بالقاهرة، صالح هابيمانا، باستعادة مصر مكانتها في القارة الأفريقية، وبجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

اء ذلك خلال الملتقى الثالث من برنامج "اعرف أهلك" للتعريف بثقافة دولة رواندا والذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية.

وعن تجاربه في مجال المشروعات الهندسية برواندا عامي 2014 و 2015، عبر المهندس طارق النبراوى، النقيب الأسبق لنقابة المهندسين، عن سعادته بحجم الشفافية التي تتمتع بها رواندا من حيث تطبيق القانون.

فيما تحدث محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، عن تجربة رواندا الرائدة والشعب الرواندي، وفخره بوجود مثل هذه الدولة في القارة السمراء، وكيف تمكنت من إبدال مشاعر الكره والانتقام والقتال لأجل العرق، بالاتحاد والتعاون الحب والدفع إلى عجلة التنمية، ووقف الصراع القبلي.

وأقيم ضمن برنامج اللقاء معرض لمجموعة مختارة من الكتب من أهم إصدارات المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

واختتم اللقاء بتكريم صالح هابيمانا من مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والإستراتيجية، وصالون تحيا مصر، كما كرمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.