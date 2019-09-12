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"الكتائب" ينتقد محاولات "حزب الله" توريط لبنان في صراعات الشرق الأوسط

"الكتائب" ينتقد محاولات "حزب الله" توريط لبنان في صراعات الشرق الأوسط

كنائس الفيوم تحتفل بعيد رأس السنة القبطية وسط حراسة أمنية

كنائس الفيوم تحتفل بعيد رأس السنة القبطية وسط حراسة أمنية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المجرى الملاحى لقناة السويس

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد المجرى الملاحى لقناة السويس

رئيس جامعة دمنهور يتفقد موقع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب

رئيس جامعة دمنهور يتفقد موقع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب

إحالة 32 موظف بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير في العمل

إحالة 32 موظف بالمنيا للتحقيق للغياب والتقصير في العمل

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طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

"لوجى" أفضل عارضة أزياء: "بختار هدوم بابا وماما"

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