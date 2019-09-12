انطلقت فعاليات الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط، اليوم، برئاسة وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بين أوبك والدول من خارجها (أوبك+).

وأكد وزير الطاقة في كلمته، أن الهدف الرئيسي للسياسة النفطية للمملكة، هو تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية المحافظة على التماسك داخل "أوبك"، والمنتجين من خارجها، وفي مقدمتهم روسيا.

كما أكد وزير الطاقة ثبات هذه الركيزة المهمة لسياسة المملكة النفطية، وعلى نموذج الإدارة الخاص بها، المتسم بالشمولية، فلكل دولة أهميتها بصرف النظر عن حجمها، وعلى كل دولة أن تعمل وفقاً لالتزاماتها.

كما دعا وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والروسي ألكسندر نوفاك عقب اجتماع مشترك بينهما، جميع المنتجين إلى الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودي إنه يتعين على جميع البلدان الامتثال لتخفيضات الإنتاج من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين.

وأضاف أنه من المقرر الإعلان عن مسار الخطوات التي ستقرر أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، اتخاذها في المستقبل بعد اجتماع اللجنة الوزارية في الإمارات العربية المتحدة اليوم.