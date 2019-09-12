وقع السفير خليل الروادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية، مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس نبيل بفون، حول حقوق وواجبات ملاحظي بعثة الجامعة لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها 15 سبتمبر الجاري.

وقالت الجامعة العربية، في بيان اليوم، إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في تونس تتيح للبعثة حرية التحرك وتعطيها الحق في إجراء اللقاءات مع مختلف الجهاث المعنية بالعملُة الانتخابية، والحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.

وأكد الزوادي، خلال اللقاء حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجري في الجمهورية التونسية وذلك في إطار تأكيد الدعم العربية لمسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في تونس.

وأشار إلى أن الجامعة سبق وأرسلت بعثة لملاحظة الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت 2014، وأصدرت العديد من التقارير التي تضمنت توصيات في مختلف النواحي المتعلقة بالعملية الانتخابية ، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.

ورحب بفون ببعثة الجامعة، مؤكدا استعداد الهيئة العليا للانتخابات في تونس للتعاون مع بعثة الجامعة وتقديم الإيضاحات والإجابات على استفساراتها وذلك بهدف تسهيل وإنجاح مهمتها.