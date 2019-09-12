تسلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من منظومات صواريخ الدفاع الجوي "إس-400 ترؤومف" من شركة "ألماز-أنتي" القابضة المنتجة لوسائل الدفاع الجوي والفضائي، وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن تسليم هذه الصواريخ تم قبل الموعد المقرر له، ووفقا لتنفيذ التزاماتها الخاصة ببرنامج صناعة الأسلحة لعام 2019 في روسيا.

وأضافت الشركة، أن هذه المجموعة الأولى من صواريخ "إس - 400" مخصصة لتسليح فوج واحد. جدير بالذكر، أن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من نوع "إس-400 ترؤومف" تخصص لحماية المنشآت السياسية الإدارية والاقتصادية والعسكرية الأكثر أهمية من الضربات، التي يتم توجيهها بواسطة الطيران والصواريخ الاستراتيجية والمجنحة والتكتيكية والتعبوية التكتيكية والصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وتتمتع هذه المنظومة بالخواص التكتيكية التقنية، التي تفوق كثيرًا خواص منظومة صواريخ الدفاع الجوي من نوع "إس-300 بي.إم".