أعلن البنتاجون الأمريكي عقد مؤتمر صحفي، في وقت لاحق اليوم؛ للرد على بدء استلام تركيا شحنات من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400"، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وعبر حلف شمال الأطلسي "ناتو" عن قلقها بعد إعلان تركيا بدء تسلم صواريخ "إس 400"، وأكدت روسيا أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت، اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرارها حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن أنقرة، الدولة العضو في الناتو، ستواجه عقوبات اقتصادية، فضلا عن حرمانها من مشروع تطوير مقاتلة "إف 35" الأمريكية، الأغلى في العالم.