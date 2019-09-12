استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي.

وأضاف أن الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين، لإنشاء المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النوويين، ليصبح المشروع رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا.

ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة الروسية عن تقديره للتعاون الجاري مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، مثمناً قوة وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، ومؤكداً حرص الشركة على تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع، الذي يعد صرحاً إضافياً في تاريخ العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.