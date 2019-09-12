قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأضاف الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- حول غور الاردن- يعد تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الملك سلمان، إدانة السعودية، ورفضها القاطع لتصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم.