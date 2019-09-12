أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، مقتل 4 أفراد من قوات الأمن وإصابة 3 آخرين أثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة الأفغانية جنوب العاصمة "كابول".

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية، أن حركة "طالبان" الأفغانية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير، وكانت مصادر أفغانية قد أفادت - في وقت سابق - بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي طالبان، إلا أن وزارة الدفاع نفت هذه المعلومات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ألغى، الأحد الماضي مفاوضات السلام التي كانت من المفترض أن تعقد مع ممثلي حركة "طالبان" في منتجع "كامب دايفيد" الأمريكي؛ ردا على التفجير الذي شنته الحركة المتطرفة في كابول، الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل جندي أمريكي.