شقيقة أوباما: مصر تمتلك مقومات النجاح.. وقادرة على مواجهة المشكلات

قالت عضو مجلس مستقبل العالم أوما أوباما شقيقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إنّ مصر تمتلك مقومات النجاح وتستطيع مواجهة أي مشكلة بشبابها، وتجمع كوكبة من العلماء بجامعة هليوبوليس لمناقشة تعميم الأيكولوجيا الزراعية والزراعة العضوية، ما يساهم في تنمية المجتمعات خاصة المجتمع المصري.

وأضافت أوباما خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي للزراعة العضوية بجامعة المستقبل، أنّ الحدث يسلط الضوء على الحاصلين على شهادة الممارسات المتميزة في الأيكولوجيا الزراعية 2019، وهي الممارسات التي تمكن صغار منتجي الأغذية وترعى نظم الإنتاج الغذائي المستدامة وتعزز الممارسات الزراعية المرنة التي تساعد في الحفاظ على النظم الأيكولوجية وتقوية القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتابعت أنّ هناك فكرا خاطئا يسيطر على عقولنا، في أن الذي يعمل في الأرض يكون غير متعلما، مؤكدة: "يجب أن نعمل على كيفية استخدام الأرض في الإنتاج والعيش كحياة سليمة، الأرض والحديقة التي أمام منزلك يمكن استخدامها في سد احتياجاتنا من النباتات الخضراء".