قالت وزارة التربية والتعليم الفني، إنَّه جرى طباعة 177 مليون كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة اليوم، أنَّ عدد الطلاب في (kg1) وصل لـ600 ألف تلميذ، مبينًا أنَّه سيجرى تأخير تسليم الكتب الفرنسية حتى 3 أكتوبر، فيما سيصل كتاب "كونكت بلاس" المدارس يوم 24 سبتمبر الجاري.

وأكّدت الوزارة، أنَّ الصف الأول الابتدائي يصل عدد التلاميذ به إلى 2 مليون و200 ألف، موضحًا أنَّه يجرى طباعة 9 ملايين كتاب لهم، مع تأخير كتاب اللغة العربية ليصل المدارس يوم 13 أكتوبر المقبل، فيما سيصل كتاب التربية الدينية حتى يوم 10 أكتوبر 2019.

وأشارت إلى أنَّ الصف الثاني الابتدائي يتضمن عدد طلابه 2 مليون و400 ألف، مبنيا أنَّه جرى تأليف الكتب وطباعة 10 ملايين كتاب؛ جميعها وصلت المخازن باستثناء اللغة العربية و"كونكت بلاس".