بعد مرور أول أيام الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، واصل المسؤولون متابعتهم لسير العملية التعليمية وكذلك الاستعداد لدخول باقي المراحل يوم 21 سبتمبر الجاري.

ففي محافظة القاهرة وتحديدا مدينة الشروق تفقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية المدينة، أعمال التجهيزات بمدرسة النيل الدولية بالمدينة، والطرق المحيطة بها، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد، ووجه بوضع طبقة أسفلتية للطرق المؤدية للمدرسة، كما أشادر بتجهيزات بمبنى رياض الأطفال بالمدرسة.

إحالة المقصرين بالمدارس والمسئولين عن الإنشاءات للتحقيق بالفيوم

أما محافظ الفيوم، اللواء عصام سعد، فأمر بتحويل مسؤولي الإنشاءات بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، للتحقيق لوجود مخلفات التطوير والتوسعات بفناء المدرسة ولم يجري رفعها رغم بدء العام الدراسي.

كما تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ،اليوم،مدرسة الشهيد محمد السماك للتعليم الأساسي، لمتابعة انتظام الدراسة واطمأن على تواجد الجدول المدرسي وأكد قبيصي على أن الإدارات وزعت الكتب على المدارس لتسليمها للطلاب فورا مع انطلاق الموسم التعليمي الجديد.

وتفقد اللواء جمال نورالدين،محافظ أسيوط، اليوم، بعض المدارس الابتدائية، للاطمئنان على سير العملية وتابع مستوى الأطفال ومدى جاهزية الفصول وتزويدها بالوسائل التعليمية والأدوات وناقش المعلمين في مستوى تحصيل الطلاب ومدى توافر الوسائل التعليمية لهم.

أما مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية بالإسكندرية، فقد استقبلت تلاميذ رياض الأطفال، بالتنكر في أزياء الشخصيات الكرتونية، وتوزيع الحلوى، وحضر الاحتفال الدكتورة إيمان شرف مدير عام إدارة وسط التعليمية، وذلك للإشراف على الفصول الدراسية وتوزيع الهدايا على الأطفال.

تكريم معلمو مدرسة سددوا المصروفات لـ170 طالب ووفرا لهم الزي بكفرالشيخ

وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس ، اليوم الثاني لبدء الدراسة عدة مدارس كما قدمت الشكر لمدير مجمع علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، والعاملين بالمدرسة الذين ساهموا في تحمل المصروفات والزي المدرسي170 طالب وطالبة منتمين للأسر الفقيرة.

في قنا أعلن المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان، عن دخول 5 مدارس جديدة الخدمة لأول مرة مع بداية العام الدراسي الجديد، بتكلفة 90 مليون و 48 ألف.

كما شهد ثاني أيام الدراسة وفاة معلمة، اليوم، إثر إصابتها بغيبوبة سكر، أثناء عملها بأحد قاعات رياض الأطفال بمدرسة الشهيد إبراهيم زيد الحديثة بمنطقة الفلل ببنها.

وأجرى رئيس مركز العدوة بالمنيا يجري جولة على المدارس، للوقوف على السلبيات التي تعرقل سير العملية التعليمية، وسرعة إزالتها حرصا على الطلاب.