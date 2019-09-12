تسجيل الدخول
مشروعات الشباب.. قصص نجاح

أحدث الأخبار

زعيما السودان وجنوبها يتعهدان السعي إلى السلام في بلديهما المضطربين

زعيما السودان وجنوبها يتعهدان السعي إلى السلام في بلديهما المضطربين

الأحد.. الثقافة تنظم ندوة "أدب الطفل بين التراث والتكنولوجيا" بالمنيل

الأحد.. الثقافة تنظم ندوة "أدب الطفل بين التراث والتكنولوجيا" بالمنيل

حواس عن رسم فتاة أجنبية تاتو يحمل صورته: جنون الفراعنة

حواس عن رسم فتاة أجنبية تاتو يحمل صورته: جنون الفراعنة

الأوقاف تنشر خطبة الجمعة مترجمة لـ 18 لغة

الأوقاف تنشر خطبة الجمعة مترجمة لـ 18 لغة

ارتفاع حدة الحرب الكلامية بين ترامب وطالبان

ارتفاع حدة الحرب الكلامية بين ترامب وطالبان

6 قوافل طبية شهريا للقرى الأكثر احتياجا ببني سويف

6 قوافل طبية شهريا للقرى الأكثر احتياجا ببني سويف

اختيارات الوطن

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر.. طب بنات 96.61%

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

9 فئات معفاة من الرسوم الدراسية.. تعرف عليها

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

"الوطن" تكشف التقصير فى الإشراف على "المبردات"..كولديرات المياه فى الشوارع ممنوع الاقتراب

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية الدور الأول والثاني

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

طفلة مصابة بشلل رباعى وترسم وتلون بـ"فمها": "بسملة" ماتعرفش مستحيل

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

"الوطن سبورت" ينشر جدول الأسبوع الأول للدوري الممتاز

الأكثر قراءة

عاجل