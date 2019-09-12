6 قوافل طبية شهريا للقرى الأكثر احتياجا ببني سويف

ناقش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الموقف التنفيذي للقوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة في الفترة من 10 إلى 20 من سبتمبر الجاري، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستفادة من تلك القوافل في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجا، مطالبا بإعداد تقرير دوري عن برنامج القوافل وماتسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية.

وشدد المحافظ على أن يتم تقديم كل التيسيرات والأطقم الطبية لتنفيذ القوافل التى تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية تضم كافة الأدوية، لافتاً إلى تنفيذ القوافل بالقرى الأكثر احتياجا وفقا للخريطة التي أعدتها المحافظة، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية الرائدة "حياة كريمة ".

وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على جدول القوافل الذي أعدته مديرية الصحة والذي يتضمن تنفيذ 72 قافلة سنوية بمعدل 6 قوافل شهرية، حيث أشار إلى أهمية أن تتكامل تلك القوافل مع برنامج القوافل الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جامعتي بني سويف والنهضة ومؤسسات المجتمع المدني، لتعظيم الفائدة بكافة القرى، ولضمان وصول الخدمة الصحية لأكبر قطاع ممكن من المواطنين في العزب والقرى والمناطق النائية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ 3 قوافل طبية الأولى بقرية أبويط مركز الواسطى يومى 10 و11 سبتمبر، وسيتم تنفيذ قافلة ثانية بسدمنت بإهناسيا يومي 14 و15 من نفس الشهر، والثالثة بقرية طنسا بني مالو مركز ببا محافظة يومي 19 و20 سبتمبر الحالي ضمن 51 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 20 من سبتمبر الجاري.