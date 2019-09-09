محافظ بني سويف يتابع تشغيل المستشفى المركزي (ب) في شرق النيل

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم، مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ 24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي (ب)، والذي يتم من خلال البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة وأحد شركات الأسمنت بالمحافظة ، تحت رعاية المحافظ في أطار المساهمة المجتمعية.

وتبنى المحافظ مشروع تشغيل المستشفى التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 يوليو 2002 ولم تعمل سوى عام واحد في استقبال المرضى ولكن وتوقفت بعدها عن العمل لمدة تجاوزت عن 15 عام، وبدأت الشركة العام الحالي طبقا للبروتوكول في تجهيز وتأهيل المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال و16حضانة، و6عيادات خارجية ( جلدية - باطنة - نساء وتوليد – أطفال – جراحة)، والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنطومة الحماية المدنية، وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقاً للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها، بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين بشركة الأسمنت، وعدد من التنفيذيين المعنيين في مقدمتهم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان، ونهى محمد مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.وتفقد المحافظ الأعمال الجارية حيث استمع لشرح من المهندسين المختصين عن سير العمل، الذى تم إنجازه بنسبة 70 % من أعمال التأهيل وأعمال التجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية.

وطالب المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال مع المراجعة الفنية الدائمة بالتوازي مع انتهاء الأعمال ليتم تركيب الأجهزة وفق الجدول المطلوب حتى يتم تشغيل المستشفى ودخولها الخدمة ولضمان عدم حدوث مشكلات فنية بعد التشغيل مباشرة.