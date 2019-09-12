أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توفير تطعيمات المدارس، تشمل الطعم الثنائي ضد أمراض "الدفتيريا والتيتانوس" للصفين الثاني والرابع الابتدائي، والسحائي الثنائي للصف الأول من كل المراحل الدراسية.

وقال مكي، في تصريح صحفي، إنه تم استلام 244 ألف جرعة من طعم الثنائي، و306 آلاف جرعة من طعم السحائي الثنائي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توفير الطعوم والسرنجات ومستلزمات مكافحة العدوى، وجارٍ عمل الإصحاح البيئي للمدارس على مستوى المحافظة، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.