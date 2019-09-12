اختيار أستاذ بعلوم المنصورة رئيسا لمؤتمر عالمي في فرنسا

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، اختيار الدكتور محمد الفار أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية العلوم، رئيسا للمؤتمر العالمي السابع لعلوم الحياة والتكنولوجيا الذي سيعقد في باريس يومي 23 و24 سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان للجامعة، فإن هذا الاختيار تم من قبل اللجنة العالمية العلمية المنظمة للمؤتمر تقديرا لسيرته ومسيرته العلمية العالمية كرائد دولي في تلك المجالات البحثية والتكنولوجية.

وذكرت أنه من المقرر أن يلقي الفار محاضرة افتتاحية في المؤتمر، عن بحوثه المبتكرة الرائدة علي مدى أربعة عقود والمنشورة عالميا، ويستعرض خلالها الإنجازات العلمية له، كالعلاج الديناميكي الضوئي بالليزر للأورام، واستخدامه لمواد مبتكرة طبيعية كدلالات للسرطان، والدور الكيميائي الحيوي لتطبيقات رائدة أخرى ضد حالات من الإجهاض المتكرر غير معروف السبب.