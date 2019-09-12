جامعة المنصورة ضمن أفضل 500 جامعة عالميا.. ورئيسها: مستمرون في التطوير

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم في المركز الـ401، وفقا لتصنيف التايمز للعام الدراسي الجديد 2020.

وقال عبدالباسط، في تصريحات صحفية، إن ترتيب الجامعة في التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، موضحا أن ذلك يأتي تتويجا لجهود الجامعة على مدار سنوات.

وأضاف: "جاء استحقاق جديد لتتويج جهود منتسبي الجامعة على مدار السنوات الماضية، للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية العديد من الجامعات العريقة في المنطقة".

وأوضح أن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

وذكر رئيس جامعة المنصورة أن ترتيب الجامعة في السنوات السابقة كان يتراوح بين (601 - 800)، أي أنها تقدمت أكثر من 200 مركز حالياً.