أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حريص على دعم العملية التعليمية بالمحافظة، معلنا تجهيز 31 استراحة للمعلمين بجميع مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لها.

وأوضح أنه جرى فرش 21 استراحة للمعلمين بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات، إضافة إلى أن محافظ جنوب سيناء قد خصص 16 شقة كاستراحات للمعلمين والمعلمات بواقع استراحتان بكل مدينة جهزتها الوحدات المحلية على أعلى مستوى، كما أجريت صيانة شاملة لأربع استراحات بشكل يليق بالمعلمين.

وأشار إلى أن المحافظ تواصل مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتوفير مبلغ مالي لإنشاء 15 استراحة للمعلمين بالوديان والتجمعات البدوية.

كما جرى إنشاء 16 مدرسة بالجهود الذاتية من قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب بوديان مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين وطور سيناء، ملحق بها استراحات معلمين تم تجهيزها بالكامل وفرشها من موازنة المديرية.