تحل الفنانة هنا الزاهد والفنان مصطفى خاطر، ضيفان على الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع على فضائية "ON E"، اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تكشف هنا الزاهد، عن مشوارها الفني وآخر أعمالها الفنية.

واحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن "فهمي" هنا الزاهد وقبَّلها، ثم لوح بيده ليحيي الحضور، في مشهد تسابق الجميع على التقاطه بهواتفهم.

البرنامج مُسجل يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.