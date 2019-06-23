هنا الزاهد وتنسيق جامعات 2019.. "تريند" جوجل في مصر

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هنا الزاهد

كشف الفنان أحمد فهمي، عن موعد زفافه على الفنانة هنا الزاهد، قائلًا إنه سيكون في آخر موسم الصيف، وأضاف فهمي في تصريحات لبرنامج "ArabWood": "هي هنا هتسيبني؟! طبعًا عاملين فرح، مع إني مبحبش أروح أفراح".

بالفيديو أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد

تنسيق الجامعات 2019

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اعتمد قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، خلال العام الجامعي 2019/2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، على أنّ يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في القطاعات المختلفة، على النحو التالي:

مجلس الجامعات يعتمد قواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة