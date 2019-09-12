قال المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، أنه جار تركيب الإنترلوك بأرصفة طريق "نبق" السياحي في مدينة شرم الشيخ ضمن المرحلة الثالثة لتطوير الطريق بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح مدير عام هيئة الطرق والكباري أن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح اتجاهين، كل اتجاه يضم حارتين، لافتا إلى أن تمويل أعمال التوسعة تجرى بواسطة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

من جانبه أكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه سيجرى إنشاء مقاعد على جانبي الطريق كمحطات انتظار لسيارات الأجرة، إضافة إلى إنارة الطريق من كلا الجانبين.

وأوضح أنه جرى تطوير جميع الطرق الرئيسية الداخلية بالمدينة، وتزويدها بجميع الخدمات لتكون وجه حضارية تليق بمدينة السلام.