ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، المتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أنه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، وتم ضبطهم.

كانت مدرسة "رويال اسباتس" بمنطقة حدائق الأهرام، تعرضت للسرقة، وذكرت التحريات والتحقيقات، أن مجهولين كسروا خزينة المدرسة واستولوا على 500 ألف جنيه، وفروا هاربين.

وأضافت التحريات، أن بداية الواقعة ورود بلاغ من مديرة المدرسة لقسم شرطة الهرم، يفيد بتعرض باب الحسابات للكسر وكسر خزينة المدرسة وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة البحث الجنائي بالمديرية أمن الجيزة، وقسم شرطة الهرم، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان البلاغ.

وأجرت القوات معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وبدأت فحص العاملين بالمدرسة وقاطني العقارات المجاورة للوصول إلى أي معلومات تقود فريق البحث إلى تحديد هوية المتهمين.

وواصل فريق البحث الذي ترأسه اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تفريغ الكاميرات لبيان معرفة ما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء تنفيذ الواقعة من عدمه.