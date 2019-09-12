قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إنه من المقرر أن يتم تطوير منطقة سور مجرى العيون في خلال 5 سنوات فقط.

وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC" أن منطقة "عين الحياة" هي منطقة عشوائيات تم إخلاؤها وإسكان الأهالي بحي الأسمرات 3: "اللي ملهوش مستحقات في السكن سكناهم مؤقتا في مدينة 6 أكتوبر"، موضحا أن محافظة القاهرة لها نصيب الأسد في تطوير العشوائيات بسبب كونها المدينة الأم الجاذبة للهجرة الداخلية؛ لذا تكون بها مناطق عشوائية عدة، وهو ما تحاول الحكومة إصلاحه حاليا "القاهرة فيها 60 منطقة عشوائية وتتركز المشكلات في 64 ألف وحدة، منهم 40 ألف وحدة للبناء و24 ألف وحدة لإزالة الخطورة عن الأهالي مثل مناطق مجرى السيول أو والمناطق الملوثة صناعيا".

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن ميزانية محافظة القاهرة لإنشاء تلك المشروعات قد تجاوزت الـ11.5 مليار جنيه بدون مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون "مش محسوبة من ضمن الـ11.5 مليار جنيه"، متابعا: "الخطة الأولي لتطوير المناطق الغير أمنة كانت محطوطه على 5 سنوات وتم ضغطها لـ3 سنوات بالرغم إنها قضية كان محطوط لها الأول فترة الـ10 سنوات زمان، بنحاول نضغط نفسنا، الدولة صرفت 22 مليار جنيه في تطوير العشوائيات وهو مؤشر يدل على اهتمام الدولة بالفقراء".