عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «الاختبار الموحد».. الطريق إلى «خريج جامعة عالمي»

· رؤساء الجامعات: نسابق الزمن لتحديث البنية التختية وتطبيق النظام الجديد في جميع كليات القطاع الطبي

وفي العدد أيضًا: رمز جديد للصداقة: «السيسي» ومدير «أتوم» الروسية يبحثان معايير الأمان في «الضبعة»

«ليخاتشوف» يتعهد بتسخير أفضل الإمكانات لتنفيذ المشروع: سيصبح صرحا إضافيا في تاريخ البلدين

وفي العدد أيضًا تقرأ:

· المدير الفني لمنتخب مصر للتنس

· «نعيم»: مواجهة سلوفينيا في كأس «ديفيز» صعبة لمننا نملك الخبرة والكفاءة لتحقيق الفوز.. وأتمنى حضورا جماهيريا كبيرا

وتقرأ أيضًا: مشروعات الشباب تغير حياتهم

· «المالية»: قانون «المشروعات الصغيرة» يتضمن حوافز للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.. «والتضامن»: قروض مستورة أسهمت في تنفيذ 18 ألف مشروع