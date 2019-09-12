كرم البنك الأهلي المصري أعضاء منتخب الناشئين لليد، الفائزين بكأس العالم للناشئين، اليوم، خلال حفل نظمه بمقر البنك بالتجمع الخامس.

حضر الحفل هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، ونائباه يحيي أبو الفتوح وداليا الباز، كما حضره بعض من قيادات البنك وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد والأجهزة الفنية للفريقين، تقديرا للإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه المنتخب بحصوله على بطولة كأس العالم، وكذا منتخب الشباب الحائز على برونزية العالم.

ومنح البنك مكافأة خاصة للاعبين وأجهزتهم الفنية، إضافة إلى منحهم شهادات تقدير عرفانا بإنجازهم المتميز والفريد.

وقال هشام عكاشه: "نشعر بالفخر والسعادة لهذه الإنجازات التي تعد علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية، وهي الأفضل عربيا وأفريقيا حيث تحققت من خلال شراكة ممتدة لعدة سنوات بين البنك الأهلي المصري، وبين الاتحاد المصري لكرة اليد، التي قدم خلالها البنك جميع سبل الدعم لفرق الاتحاد طوال فترات تنفيذ خطط الإعداد التي تضمنت الإعداد الفني والمعنوي والبدني، التي بذل خلالها جميع اللاعبين قصاري جهودهم التي تكللت بتلك النتائج المشرفة".

وأضاف عكاشة، أن "تكريم البنك يهدف أيضا أن يكون حافزا للاعبين للحفاظ على هذا المستوى، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الدولية.