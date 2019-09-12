قال الدكتور محمد سلامة، أستاذ مساعد السموم العصبية بكلية الطب جامعة المنصورة، إن مرض الشلل الرعاش من أهم أمراض الحركة في العصر الحالي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن مرض شلل الرعاش يأخد وقتا أطول حتى تظهر أعراضه على المرضى، وعند ظهوره تكون الخلايا العصبية المسئولة عن الحركة اتلفت.

وتابع أنه بعد ظهر أعراض المرض يصبح علاجه غير مفيد بسبب تلف الخلايا، "معظم الأبحاث اللي بتدور حول العلاج مهتمة أنها تعرف الجينات التي تصيب المرض واكتشافه مبكرا".

واستطرد أن الجامعة نجحت في استخلاص مجموعة من الجينات الخاصة بالمصريين التي تسبب مرض شلل الرعاش للوصول لأسبابه، "الميزة أن الشغل دا كله بيتم داخل مصر، وبأيادي وخبرات مصرية".

وأوضح أن آخر دراسة نشرت في دورية علمية أشارت إلى أن هناك بعض الجينات الخاصة بالمصريين هي التي تزيد نسب حدوث المرض أو تقللها.