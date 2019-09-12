اتلفت بعض الملفات.. نشوب حريق محدود بمحكمة بني سويف الابتدائية

أمرت النيابة العامة ببني سويف، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول نشوب حريق محدود داخل محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة، ما أسفر عن احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا، ومروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، وكشافين إنارة.

وتشكل لجنة من الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ لتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق، وعما إذا كان استخدمت مواد معجلة للاشتعال من عدمه، وفي الحالة الأولى تحدد نوعها وطبيعتها وعما إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، والاستعلام من مركز شرطة ببا عن أسماء أفراد الحراسة المعينين لحراسة مبنى المحكمة خلال فترة نشوب الحريق

كان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المُعينة لتأمين المحكمة بانبعاث أدخنه من احدى الغرف بفناء المحكمة الكائنة ببندر ببا بدائرة المركز، موجها بسرعة انتقال مساعد مدير الأمن للجنوب، ومدير إدارة البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية وضباط مركز ببا إلى مكان البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وتم كسر باب الحجرة عقب استئذان النيابة العامة، وجرى إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق والمياه.

وتبين من المعاينة نشوب حريق محدود بمروحة سقف غرفة بفناء مبنى المحكمة، حيث أنه مبنى مؤقت مدرسة، مبنية من البلوك ومسقوفة بالعروق والألواح الخشبية مساحتها 18 مترا تقريبا مخصصة للمعارضات الاستئنافية، أدى إلى اشتعال غلاف من البلاستيك المغطى به سقف الغرفة، وسقوط بعض من أجزائه المشتعلة أدى إلى احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا المتواجدة أعلى المكاتب والدواليب "الصاج" داخل الغرفة، وجار حصر التلفيات بمعرفة النيابة العامة.

كما تبين أن الحريق أسفر عن احتراق مروحة السقف، والغلاف البلاستيكي للغرفة، وكشافين إنارة، وأطراف أوراق بعض ملفات القضايا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واستدعاء قسم الأدلة الجنائية لمكان الحريق للمعاينة والوقوف على سببه.