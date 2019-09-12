حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بأن إقالة مستشار الأمن القومي المتشدد جون بولتون لن تؤدي إلى تليين موقف الولايات المتحدة في ملف فنزويلا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أقال الثلاثاء بولتون، أحد أكثر المتشددين ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأثار ذلك تكّهنات في وسائل إعلام بأن ترامب قد يعتمد نهجا أكثر ليونة. لكن ترامب أعلن على تويتر أن سياساته لن تتغير بل قد تصبح أكثر تشددا.

وقال ترامب إن "آرائي حول فنزويلا، وبخاصة كوبا، كانت أكثر حدة من آراء جون بولتون. كان يعوقني". وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين فنزويليين وقطاع النفط في البلاد.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا شرعيا للبلاد لكنها لم تنجح في إخراج مادورو من السلطة.

وغادر ملايين الفنزويليين البلاد بسبب الأزمة السياسية والانهيار الاقتصادي وشح المواد الغذائية والأدوية.

واعترف أكثر من خمسين بلدا بغوايدو رئيسا انتقاليا لكن مادورو لا يزال يحظى بدعم روسيا والصين وكوبا.