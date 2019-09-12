قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن عدم تجديد الخطاب الديني في الأزهر الشريف يرجع إلى تغلغل تيار معين أفقد الأزهر عقيدته الأشعرية وجزء كبير من وسطيته، معربًا عن تمنياته أن يقوم الأزهر بدور في قيادة التنوير وتجديد الخطاب استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال حواره في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الأزهر الشريف بدور كبير في قيادة التنوير، وتجديد الخطاب الديني، ولكن حتى الآن تجديد الخطاب الديني لم يُفعل.

وتابع: "لا مصلحة لأحد في هدم الأزهر، ولذلك على الأزهر أن يقوم بتطوير نفسه من الداخل".