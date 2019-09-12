طمأن الفنان خالد سليم، جمهوره، حول سر فقده للكثير من وزنه.

وقال سليم خلال استضافته ببرنامج "Trending" على شاشة "mbc"، إنه كان يتناول أدوية بها "كورتيزون" خلال الفترة الماضية، تسببت في زيادة وزنه بشكل كبير، مما دفعه إلى اتباع نظام غذائي لتقليل وزنه،: "استغليت فرصة شهر رمضان ونزلت 30 كيلو".

وأضاف: "هبدأ أعوض الفترة اللي جايه وأرجَّع الكيلوات اللي فقدتها دهون وأعيد بناء جسمي من العضلات، عشان أعمل توازن".

ويؤدي الفنان خالد سليم، بطولة مسلسل "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة "سينرجي".

مسلسل "بلا دليل" مكون من 45 حلقة، يشارك في المسلسل جمال عبد الناصر، إسلام جمال، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، وآخرين.