أشاد العميد الركن الطاهر أبو هاجة، مسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية، بزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في أول زيارة خارجية له منذ تقلّده منصبه قبل نحو 3 أسابيع، حيث أن لديه اهتماما كبيرا جدًا في إحلال السلام بالدولة السودانية.

وأضاف "أبو هاجة"، في مداخلة هاتفية، خلال نشرة "أخبار TeN"، التي تعرض على شاشة "TeN"، أن "رئيس الوزراء أكد اهتمامنا بوقف إطلاق النار في جوبا، واتمام عملية السلام".

وأشار مسؤول الإعلام في رئاسة الجمهورية السودانية، إلى أن الأوضاع في السودان تتغير كثيرًا عن ذي قبل، والحكومة الآن منشغلة بحل الأزمات الاقتصادية في البلاد، وكذلك توطيد العلاقات الخارجية مع كل دول العالم، وحل الكثير من المشكلات التي حدثت وتراكمت خلال الـ 30 عامًا الماضية.

وأوضح "أبو هاجة"، أن القيادة السيادية في السودان، وكذلك رئيس الوزراء يضعون على رأس أولوياتهم إحلال السلام، حسبما ورد في الصيغة الدستورية، موضحًا أن هذه الزيارة تبشر بنتائج إيجابية بشأن مستقبل السودان