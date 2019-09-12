مصدر مقرب من "بن علي" لـ"الوطن": أسرته ترافقه بالمستشفى وحالته مستقرة

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، لـ"الوطن"، عن أن أسرته ترافقه بالمستشفى في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة.

وأضاف المصدر المقرب من عائلة بن علي، أن أفراد أسرته المقيمون معه بالمملكة العربية السعودية، دائمًا ما يرافقونه حال حدوث أي طارئ له، رافضًا الإفصاح عن أي تفاصيل تخص مرض الرئيس التونسي الأسبق، سوى أن "حالته مستقرة الآن".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أنه يعاني "أزمة صحية"، وتم نقله للمستشفى في السعودية، التي يقيم منذ الثورة التونسية، التي أطاحت به من الحكم.

وأِشارت رويترز إلى أن هذه المرة الأولى منذ 8 سنوات، التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية، حيث لم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

ويأتي الحديث عن مرض زين العابدين بن علي، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، وحكم تونس لمدة 23 عامًا، في وقت تمضي فيه بلاده قدمًا نحو اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث تجري تونس يوم الأحد المقبل انتخابات رئاسية مبكرة، يتنافس فيه 26 مرشحًا من مختلف الطوائف والاتجاهات السياسية، وذلك بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي في يوليو الماضي.