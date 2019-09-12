نظمت كلية الطب بجامعة المنيا، المؤتمر العلمي السنوي السادس لمركز الكبد التابع للجامعة، والذي يستمر للغد، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المؤتمر العلمي السنوي السادس لمركزجامعة المنيا للكبد، لعرض الإنجازات العلمية لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالمركز، وما حققه من نشاط علمي، وعرض أحدث المستجدات الطبية في التخصص من خلال المحاضرين المتخصصين، بالاشتراك مع جمعية الكبد والجهاز الهضمي بالمحافظة، والجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، ومجموعة دراسة أمراض الأوعية الدموية للكبد بجامعة عين شمس، وجمعية سرطان الكبد.

قال الدكتور محمد جلال، إن إدارة الجامعة تحرص على إقامة مؤتمراتها في شتى الموضوعات والتخصصات العلمية المتنوعة، لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة للوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، والقيام بدورها تجاه مجتمعها من خلال ما تمتلكه من اساتذتها المتخصصين في مختلف المجالات، متمنيًا لكلية الطب تحقيق أهداف المؤتمر والوصول إلى توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وتوفير الرعاية الصحية لمرضى الصعيد.

واستعرض الدكتور أبوبكر محيي الدين، استاذ الجراحة العامة ونائب رئيس جامعة المنيا السابق، دور مركز الكبد والذي سيجرى افتتاحه الفعلي الفترة المقبلة، بهدف إحداث طفرة كبيرة في علاج الكبد بالمنيا، والوصول إلى مستويات الخدمة الطبية والعلاجية اللائقة على المستوى العلمي والأداء العالمي، لافتًا إلى المركز سيقدم العديد من الخدمات لقاعدة واسعة وكبيرة من المواطنين مرضى الكبد، إضافة إلى الخدمات التعليمية والبحثية.

حضر الافتتاح الدكتور حسني عبدالغني، عميد كلية الطب السابق، والدكتور محمد عبدالمحسن، القائم بأعمال عميد كلية الطب، وأساتذة الجراحة والجهاز الهضمي والباطنة من جامعات المنيا وأسيوط وعين شمس والقاهرة.