قال مصدر أمني إن مباحث القاهرة تستجوب سائق السيارة ربع نقل المتسبب في قتل طفل وتحطيم 5 سيارات في ميدان رمسيس بسبب السرعة الزائدة.

وأضاف المصدر أن المباحث انتقلت لمكان الحادث وأجرت معاينة ميدانية وتبين أن سائق النقل كان يسير بسرعة جنونية حتى اصطدام بطفل كان يسير بصحبة أسرته عقب نزولهم من سيارة ميكروباص وفر هاربا لكنه اصطدام بعدد من السيارات التي كانت تسير بسرعة بطيئة بسبب الكثافة المرورية وأحدث تلفيات كبيرة بها قبل أن يتمكن أصحاب السيارة من الإمساك به وتسليمه للشرطة.

كان شاهد عيان يدعي محمود حسن، قال لـ"الوطن": "عربية ماشية على 160-170 نازلة من على كوبري اللمون خبطت طفل موتته".

وأضاف: "بينما كانت أسرة مكونة من 4 أفراد: أب وأم وطفلين، يغادرون سيارة أجرة، على رأسهم طفل لا يتعدى عمره الـ9 سنوات تقريبًا، اصطدم بهم سائق السيارة الربع نقل، وأفضى هذا الاصطدام إلى موت الطفل في الحال، حيث انفصل الجزء العلوي له عن جزئه السُفلي، كما أُصيب قائد سيارة الأجرة بإصابات بالغة".