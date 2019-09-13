سيطرت هيئة النقل العام في الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على حريق محدود شب بسقف عربة بترام المدينة، بمنطقة بحري، دائرة الجمرك، بسبب ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تلقى مرفق ترام المدينة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق بإحدى عربات الترام أثناء سيره بشارع محمد كريم، قادمًا من محطة الرمل في اتجاه منطقة رأس التين.

وقال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن الحريق محدود للغاية، موضحًا أنه شب بإحدى عربات خط ترام المدينة، بسبب حدوث ماس كهربائي بالأسلاك التي تصل العربة بشبكة الكهرباء.

وأضاف "صقر" لـ"الوطن"، أنه تمت السيطرة على الحريق بواسطة هيئة النقل العام، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بأجزاء العربة، مشيراً إلى أنه تم تحريك العربة لورش كرموز لمعاينتها قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى.